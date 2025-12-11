İnşaatın 2. katından düşen işçi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaatın 2. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 4081 Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. İnşaatta çalışan 64 yaşındaki Kadir Kılıç, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Kılıç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın bir iş kazası olarak değerlendirilmesi üzerine inşaat alanında geniş çaplı inceleme başlattı. Kadir Kılıç hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.