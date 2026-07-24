Haberler Denizli Denizli Işıklı Gölü’nde gizemli misafir: "Bataklık kedisi" yıllar sonra kameralara yakalandı Denizli Işıklı Gölü’nde gizemli misafir: 'Bataklık kedisi' yıllar sonra kameralara yakalandı Türkiye’nin doğa cennetlerinden biri olan Denizli’deki Işıklı Gölü, dikkat çeken bir keşfe ev sahipliği yaptı. Bölgede biyoçeşitlilik taraması yapan ekipler, dünya genelinde nesli tehlike altında olan ve Türkiye’de kesin koruma altındaki saz kedisini (Felis chaus) doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardı. İHA









Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, nadir görülen bir yaban hayatı türüne ev sahipliği yaptı.

Bölgede biyoçeşitlilik ve alan taraması yapan ekipler dünya genelinde nesli tehdit altında olan ve Türkiye'de kesin koruma altındaki türler arasında yer alan saz kedisini doğal yaşam alanında kaydetmeyi başardı.