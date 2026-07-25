24 yaşındaki Selver traktör kazası kurbanı oldu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde tarlasına gitmek üzere yola çıkan 24 yaşındaki Selver Güngör, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Güney Mahallesi yakınlarında bulunan Kanal Yolu Aktepe mevkisinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yapılan kontrolde, Selver Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şehit Emin Güngör'ün yeğeni olan Güngör'ün cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ile Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.