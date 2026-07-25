Denizli’de müebbetlik cinayet zanlısı tahliye edildi

Denizli'de 2018 yılında işyeri önünde öldürülen müteahhit Mehmet Yamer cinayetinin hükümlüsü, sağlık nedenleriyle tahliye edildi. Cinayet zanlısı Halil Karabağ 'tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 3 yıl firari olarak yaşadıktan sonra yakalanarak cezaevine teslim edilmişti. Mehmet Yamer'in oğlu Yusuf Yamer, başvuruda bulunarak zanlının yeniden cezaevine konulmasını istedi. Tahliye kararının ardından yaşadığı travmanın yeniden tetiklendiğini ifade eden Yamer, "Bizim tek isteğimiz hukukun uygulanmasıdır. Dosyaya sunduğumuz yeni delillerin değerlendirilmesini ve infaza ara verilmesi kararının kaldırılarak hükümlünün kalan cezasını ceza infaz kurumunda çekmesini istiyoruz" dedi.