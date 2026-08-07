Gece yarısı dehşeti! Denizli’de silahlı saldırının adresi kuaför oldu! Ekipler harekete geçti

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde bir süre önce faaliyetlerine ara veren erkek kuaförüne gece saatlerinde otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Plakası henüz belirlenemeyen araçtan açılan ateş sonucu iş yerinin camları zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının, Denizli'de devam eden bir cinayet soruşturması nedeniyle taraflar arasında oluştuğu iddia edilen husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİLDİ

İş yerine isabet eden 6 kurşun maddi hasara yol açarken, içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.