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Haberler Denizli Gece yarısı dehşeti! Denizli’de silahlı saldırının adresi kuaför oldu! Ekipler harekete geçti

Gece yarısı dehşeti! Denizli’de silahlı saldırının adresi kuaför oldu! Ekipler harekete geçti

Denizli’de gece saatlerinde kapalı olan bir erkek kuaförüne otomobilden 6 el ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, olayın kentte devam eden bir cinayet soruşturması nedeniyle yaşanan husumetten kaynaklandığı öne sürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

Giriş Tarihi:

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir süre önce faaliyetlerine ara veren erkek kuaförüne gece saatlerinde otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Plakası henüz belirlenemeyen araçtan açılan ateş sonucu iş yerinin camları zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRININ ALTINDAN HUSUMET İDDİASI ÇIKTI

Saldırının, Denizli'de devam eden bir cinayet soruşturması nedeniyle taraflar arasında oluştuğu iddia edilen husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİLDİ

İş yerine isabet eden 6 kurşun maddi hasara yol açarken, içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde delil çalışması yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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