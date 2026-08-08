Yerli tohumda büyük hasat

Denizli'de geliştirilen "Borsa-20" nohut çeşidinin ekildiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyündeki 22 dekarlık arazide ilk hasat heyecanı yaşandı. Ballık köyünde düzenlenen "Hasat ve Tarla Günü" etkinliği kapsamında, 22 dekarlık alanda nohut hasadı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla birlikte Borsa-20 nohut çeşidinin bölge şartlarındaki gelişimi ve verim durumu tarlada yerinde gözlemlendi.

15 Nisan tarihinde Afyonkarahisar'da toprakla buluşturulan tohumun sahadaki sonuçları üreticiler tarafından ilgiyle takip edildi. Denizli'den yola çıkarak üreticilere ulaştırılan Borsa-20 tohumları; Afyonkarahisar'ın yanı sıra Antalya, Uşak, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve daha pek çok ildeki üreticilerle buluşturuldu. Farklı illerde ekimi yapılan tohumlar arasında ilk hasat Afyonkarahisar'da gerçekleşirken, diğer bölgelerde ise hasat öncesi gelişim sürecinin devam ettiği öğrenildi. Farklı coğrafyalarda üretimi sürdürülen çeşidin, değişik iklim ve toprak şartlarındaki performansının sahada yakından takip edilmeye devam edeceği bildirildi.