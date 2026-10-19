Denizli Kitap Fuarı açıldı

DENİZLİ Kitap Fuarı, 212 yayınevi ve 500'e yakın yazarı kitapseverlerle buluşturmak üzere kapılarını açtı. 17-25 Ekim tarihleri arasında dokuz gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, edebiyat, kültür ve sanat dünyasını Denizli'de bir araya getirecek.

ÜÇÜNCÜ OLDU

İLK yılında büyük ilgi gören organizasyon, İstanbul ve Adana'nın ardından Türkiye'nin üçüncü büyük kitap fuarı olma başarısını yakaladı. Denizli'nin yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki kitapseverlere de hitap eden fuarın, kentte kültürel hareketliliğe katkı sağlaması bekleniyor.