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'da bir kişi barajda ölü olarak bulundu

Kütahya'da bir kişi barajda ölü olarak bulundu

21.09.2019, 09:17

'da İbrahim Akgün, Enne barajında ölü olarak bulundu. Akgün'ün, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kanser belirtisinin olduğunu öğrendiği belirtildi.

'ya 25 kilometre uzaklıktaki Enne barajına piknik yapmak için gidenler, suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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