Kütahya'da bir kişi barajda ölü olarak bulundu

Kütahya'da İbrahim Akgün, Enne barajında ölü olarak bulundu. Akgün'ün, bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, kanser belirtisinin olduğunu öğrendiği belirtildi.