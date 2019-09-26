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'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

26.09.2019, 12:03

’nın ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kütahya Karayolu'nun 4. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gelmekte olan İsa Albaş yönetimindeki 43 AAU 190 plakalı otomobil yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Özlem Albaş yaralandı.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alındı.

İHA

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