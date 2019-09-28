Kütahya Tavşanlı'da 249 araç trafikten men edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında farklı noktalarda denetim yaptı.

Polis ekipleri tarafından emniyet, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetimler arttırıldı. Araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücü belgesi ve tescil belgesi gibi konularda incelemeler yapıldı. Son 3 ay içerisinde 13 bin 400 araç kontrol edildi.



3 ay içerisinde yapılan denetimlerde bin 647 araca 649 bin 666 TL ceza kesildi, 249 araç trafikten men edildi. 18 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İHA