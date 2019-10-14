Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'deki yangında yaşlı çiftin evi kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Halil-Halime Zırık'a ait evde şarja takılan lambadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.
30 dakikada söndürülen yangında tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Halime Zırık, yaptığı açıklamada, ''Gece kullandığımız el lambasını şarj etmek için prize takmıştım. Yapılan incelemeye göre yangın buradan çıkmış. Yangında evim ve eşyalarım tamamen yandı'' diye konuştu.
İHA
Kütahya'da şarja takılan el lambası bir evi kül etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.