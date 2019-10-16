Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, araçlardaki 15 kişi de yaralandı.
Kaza, Kütahya'nın Domaniç ilçesi İnegöl karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Hüseyin Küçük yönetimindeki 43 AAC 090 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Enes Işık idaresindeki 16 NEB 33 plakalı minibüsle Durabey köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.
Kütahya'da feci kaza! Minibüsler kafa kafaya çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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