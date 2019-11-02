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Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı

Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı

02.11.2019, 11:08

Terör örgütü 'nın propagandasını yapmak suçundan aranan şüpheli, 'da durdurulan bir yolcu otobüsünde kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verilen A.K.'nin, Ankara'dan hareket eden bir yolcu otobüsünde seyahat ettiğini belirledi.
Kent girişindeki polis noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde, A.K, kardeşine ait kimlikle yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA

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