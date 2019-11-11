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Gediz'de borusu patladı, iş makinesi küle döndü

Kütahya Gediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi küle döndü

11.11.2019, 19:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019,19:02

'da, su borusu döşeme çalışmasında iş makinesinin kepçesinin borusuna takılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında iş makinesi kül oldu. itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi, 8 Numaralı Cadde'de, saat 15.00 sıralarında, Gediz Belediyesi ekiplerince yapılan su borusu döşenmesi çalışmasında kanal açmak için kullanılan iş makinesinin kepçesi, borusuna takıldı.

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