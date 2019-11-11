Kütahya'da, su borusu döşeme çalışmasında iş makinesinin kepçesinin doğal gaz borusuna takılmasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında iş makinesi kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi, 8 Numaralı Cadde'de, saat 15.00 sıralarında, Gediz Belediyesi ekiplerince yapılan su borusu döşenmesi çalışmasında kanal açmak için kullanılan iş makinesinin kepçesi, doğal gaz borusuna takıldı.
Kütahya Gediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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