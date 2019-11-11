Kütahya Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
11.11.2019, 16:48
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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