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Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Kütahya Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

11.11.2019, 16:48

'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

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