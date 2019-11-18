Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi.
Son dakika haberi: Kütahya'da pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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