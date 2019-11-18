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Son dakika haberi: 'da pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Son dakika haberi: Kütahya'da pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

18.11.2019, 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019,09:32

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi.

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