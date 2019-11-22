Hisarcık Orman Fidanlığı'nda 700 bin fidan yetiştirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Emet Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hisarcık Orman Fidanlığında 2019 yılında 700 bin adet çeşitli türde fidan yetiştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Emet Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Orman Fidanlığında 2019 yılında 700 bin adet çeşitli türde fidan yetiştirildi.



Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sun'i gençleştirme çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyduğu fidanların üretildiği Hisarcık Orman Fidanlığı fidan üretim serasında incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Hasan Keskin, serada fidanların nasıl üretildiği ve üretilen fidan çeşitleri hakkında bilgiler aldı.



Ağaçlandırma sahalarının alt yapısını oluşturan fidanlıkların önemine değinen Bölge Müdürü Hasan Keskin, çalışmaların özenle yapılması gerektiğini, üretilen tohumların kalitesinin sahadaki başarı ile doğru orantılı olduğunu, özellikle görevli bayanların elleri ile yetiştirilen fidanların yarınların ormanları olacağını belirterek, görevli tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.



Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Emet İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Eğrigözdağı İşletme Şefi Nesra Karagöz, Hisarcık İşletme Şefi Nihat Acat, Hisarcık Fidanlık Şefi Yusuf Gökşen'in eşlik ettiği Hisarcık Orman Fidanlığındaki incelemelerde Bölge Müdürü Keskin, Güldüren Köyü bayanları ile sohbet edip, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.