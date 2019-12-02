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'da aynı otomobilde 3 gün arayla bulundu

Kütahya'da aynı otomobilde 3 gün arayla uyuşturucu bulundu

02.12.2019, 11:33

'da mahalle bekçileri, drift yaptığı gerekçesiyle otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta beze sarılı  ele geçirilirken, sürücü İ.Y. gözaltına alındı. Otomobilde 3 gün önce de 15 kilo esrar bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, dün gece, 75'inci Yıl Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

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