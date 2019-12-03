Kütahya'da kardeş dehşeti!

Kütahya’da, alkollü olduğu iddia edilen Burak E., birlikte işlettikleri çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştığı ağabeyi, onun eşi ve 2 çocuğuna bıçakla saldırdı.

Olay saat 02.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cemalettin Sokak üzerinde meydana geldi.