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'da kardeş dehşeti!

Kütahya'da kardeş dehşeti!

03.12.2019, 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019,14:16

’da, alkollü olduğu iddia edilen Burak E., birlikte işlettikleri çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştığı ağabeyi, onun eşi ve 2 çocuğuna bıçakla saldırdı.

Olay saat 02.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cemalettin Sokak üzerinde meydana geldi.

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