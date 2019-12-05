Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler görevlisi işçi babanın, oğlunun hayatını kaybettiği kaza yerinde cesetler kaldırılırken her şeyden habersiz temizlik yaptığı görüntülere yansıdı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın(kırmızı kapşonlu), durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.
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