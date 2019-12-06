Acı tesadüf

Kütahya'da yaşanan kazada, belediye işçisi baba temizlik çalışmasına katıldığı kaza alanında oğlunun hayatını kaybettiğini sonradan öğrendi. Baba "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı. Kaza, önceki gün meydana geldi. Mustafa Koç yönetimindeki otomobil, Sporkent Kavşağı'nda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Takla atan otomobil önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak, durdu. Kazada Muhammed Harman ve Semih Aslan olay yerinde, Mustafa Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

O AĞACI KESİYORDU

Ölenlerden Muhammed Harman'ın Kütahya Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Enver Harman'ın, oğlunun ölümünden habersiz, kaza yerinde yapılan temizlik çalışmasında görev aldığı ortaya çıktı. Baba Harman, kaza yapan otomobilin çevresindeki ağacı motorlu testere ile keserken, üzerleri örtülü olduğu için görmediği oğlu ve arkadaşı Semih Aslan'ın cansız bedenleri cenaze aracına konuldu. Baba Harman, kestiği ağaç parçalarını kaldırdığı sırada ise olay yerindeki polislerden ölenlerin isimlerini duydu. Hemen polisin yanına gidip isimleri yeniden soran baba, aldığı yanıt karşısında, "Bu benim küçük oğlum" diyerek, feryat etti.