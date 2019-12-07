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polis memuru , memleketi ’ya uğurlandı

Şehit polis memuru Alaattin Özdemir, memleketi Kütahya’ya uğurlandı

07.12.2019, 12:42

'da, komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle olan polis memuru 'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi ’ya gönderildi.

Olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı.

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