Bursa'da, komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya’ya gönderildi.
Olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı.
Şehit polis memuru Alaattin Özdemir, memleketi Kütahya’ya uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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