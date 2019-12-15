Kütahya'da ilginç olay! Yanlışlıkla vurduğu kadına, ‘Abla kusura bakma’ deyip kaçtı

Kütahya’da Kadir T., alacağı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.’ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.’ye isabet etti. Yaralanan Melek B.’ye ‘Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum’ deyip kaçan Kadir T. bir süre sonra teslim oldu.

Kütahya'da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakını ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.'ye doğru ateş etti.