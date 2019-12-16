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'da 3,2 büyüklüğünde

Kütahya'da 3,2 büyüklüğünde deprem

16.12.2019, 23:32 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,23:54

'nın Simav ilçesi 3,2 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre deprem saat 21.54'te, 5,4 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem ilçedekısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ DUYURDU
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.

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