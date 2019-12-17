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'da 8 suçüstü yakalandı

Kütahya'da 8 defineci suçüstü yakalandı

17.12.2019, 10:04

'da büyük bir kayanın altında define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede içi altın dolu küp aradıkları iddia edilen zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınındaki Çobanlar Yaylası mevkisinde büyük bir kayanın yanında şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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