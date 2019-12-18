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Haberler > Kütahya > Kütahya'da defineciler, madenci gibi çalışıp 10 metrelik çukur açmış

'da defineciler, gibi çalışıp 10 metrelik çukur açmış

Kütahya'da defineciler, madenci gibi çalışıp 10 metrelik çukur açmış

18.12.2019, 19:12

'da patlayıcı madde kullanarak define arayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin büyük bir kayanın altını k10 metre kazdığı, çökme yaşanmaması için de madenciler gibi önlem aldığı belirlendi.

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