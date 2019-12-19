Kaderin böylesi! Bir haftada başına gelmeyen kalmadı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Evi yanan felçli kadının 6 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi.
Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer'e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı.
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