Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehre indi. Domuzlar, Tavşanlı ilçesi Bağlık Mahallesi'nde evlerin arasından geçerken görüntülendi.
Tavşanlı Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü gece caddeye indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi. Evinin penceresinde bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsü, köpekler havladığı anda istiflerini bozmadan mahallenin içlerine kadar ilerledi.
Kütahya'da gece yarısı korkutan görüntü! Pencereden bakınca gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.