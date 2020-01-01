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'da gece yarısı korkutan görüntü! Pencereden bakınca gördü

Kütahya'da gece yarısı korkutan görüntü! Pencereden bakınca gördü

01.01.2020, 13:02

'nın ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan sürüsü şehre indi. Domuzlar, Tavşanlı ilçesi Bağlık Mahallesi'nde evlerin arasından geçerken görüntülendi.

Tavşanlı Yaylacık ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü gece caddeye indi. Aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi. Evinin penceresinde bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsü, köpekler havladığı anda istiflerini bozmadan mahallenin içlerine kadar ilerledi.

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