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'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

06.01.2020, 10:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020,10:12

'da içinde 40 yolcu bulunan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Kütahya-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.


Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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