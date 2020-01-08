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Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü

Polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü

08.01.2020, 10:15

Vahşi cinayetin detayları belli oldu. 'da yılbaşı gecesi Süleyman Özdemir'in (53) evinde yakılarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ın (50) ise göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olay, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla aydınlatıldı.

'da yılbaşı gecesi Süleyman Özdemir'in (53) evinde yakılarak, yanındaki arkadaşı Emine Aslan'ın (50) ise göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olay, polis ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla aydınlatıldı. Özdemir'in yaptığı son telefon görüşmelerinden yola çıkan polis, katil zanlısının olay gecesi birlikte alkol aldığı arkadaşları Salih Aydın (48) ve dini nikahlı eşi Fatma Tabu (38) olduğunu belirledi. Samsun'da yakalanarak Kütahya'ya getirilen katil zanlısı Salih Aydın, cinayetleri itiraf ederek, "Alkollüyken kavga ettik, bana saldırınca öldürdüm" dedi.

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