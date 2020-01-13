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'da karda mahsur kalan belediye başkanı ve 2 işçi ölümden döndü!

Kütahya'da karda mahsur kalan belediye başkanı ve 2 işçi ölümden döndü!

13.01.2020, 09:17

'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alandaki karda mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan Belediye Başkanı Emin Taşgın ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, su hattındaki arıza nedeniyle iki gündür Ilıcaksu Mahallesi'ne su verilemesi üzerine Belediye Başkanı Emin Taşgın, iki belediye işçisiyle dün öğle saatlerinde sorunun giderilmesi için 15 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki Demirli mevkisine gitti.

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