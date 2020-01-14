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Donma pahasına su sorununu çözdü

Donma pahasına su sorununu çözdü
Giriş Tarihi: 14.1.2020

'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alandaki karda mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Aztekin ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, su hattındaki arızayı gidermek için gittikleri ormanlık alanda kar sebebiyle mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan belde belediye başkanı ile 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

3 SAAT ARADILAR
Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, 2 gün boyunca akmayan Ilıcaksu Mahallesi suyu için Belediye Kepçecisi Ramazan Aztekin ve Belediye İşçisi Ramazan Gültekin'i de yanına alarak arızayı arayamaya gittiler. 2 metreyi aşan karlı yolu aça aça giden Başkan ve ekibi su borusunun patladığı yeri tespit ettiler. Su boru hattını açmak için uzun süre çalışan ekibin cep telefonu şarjları bitince yakınlarını da durumdan haberdar edemediler. Yakınları dağa gidenlere ulaşamayınca harekete geçen Belde Halkı ve Jandarma 3 saat sonra Başkan ve ekibine ulaştılar.
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