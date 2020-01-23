  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Kütahya > Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

23.01.2020, 17:08

'’da karayolu üzerinde unutulan bavul, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı bavuldan, elbise ve ayakkabı çıktı.

Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun Hezar Dinari Kültür Merkezi mevkisinde, yol kenarına bırakan bavulu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı. Yol yeniden trafiğe açılırken, bavul polis ekiplerince incelemeye alındı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN