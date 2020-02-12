Kulağı kesilen köpek için polis ekipleri seferber oldu

Polis ekipleri seferber oldu. Kütahya’nın Gediz ilçesinde sosyal medyadan çağrı yapan hayvansever sayesinde kulakları kesilen köpek tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sosyal medyadan çağrı yapan hayvansever sayesinde kulakları kesilen köpek tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Umurbey Mahallesi'nde kulakları kesilen bir köpek olduğu ve acı çektiğini sosyal medya üzerinden duyuran Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Vali Ömer Toraman'dan yardım istedi. Olaya kayıtsız kalmayan Vali Toraman konuyu Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'e bildirerek harekete geçilmesini istedi.



Vali Ömer Toraman'ın emri ile harekete geçen Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gediz Belediyesi Zabıta ve Milli Parklar ekipleri olayla Umurbey mahallesindeki yaralı köpek ve sahibine ulaştı. Yavru köpeğe ulaşılmasının ardından sahibinden alınarak ön tedavisi yapıldı. Detaylı tedavisi için barınağa teslim edildi. Köpek yavrusunun kendisine ait olduğunu ve daha iyi duyması için kulaklarını kestiğini söyleyen M.E. (56) isimli şahsa idari para cezası uygulandı.



Yavru köpeğin kurtarılmasının ardından Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, DKMP Personeline ve Gediz Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.