  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Kütahya > Kulağı kesilen köpek için polis ekipleri seferber oldu

Kulağı kesilen köpek için polis ekipleri seferber oldu

Kulağı kesilen köpek için polis ekipleri seferber oldu

12.02.2020, 15:06

Polis ekipleri seferber oldu. ’nın Gediz ilçesinde sosyal medyadan çağrı yapan hayvansever sayesinde kulakları kesilen köpek tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sosyal medyadan çağrı yapan hayvansever sayesinde kulakları kesilen köpek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Umurbey Mahallesi'nde kulakları kesilen bir köpek olduğu ve acı çektiğini sosyal medya üzerinden duyuran Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Vali Ömer Toraman'dan yardım istedi. Olaya kayıtsız kalmayan Vali Toraman konuyu Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'e bildirerek harekete geçilmesini istedi.

Vali Ömer Toraman'ın emri ile harekete geçen Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gediz Belediyesi Zabıta ve Milli Parklar ekipleri olayla Umurbey mahallesindeki yaralı köpek ve sahibine ulaştı. Yavru köpeğe ulaşılmasının ardından sahibinden alınarak ön tedavisi yapıldı. Detaylı tedavisi için barınağa teslim edildi. Köpek yavrusunun kendisine ait olduğunu ve daha iyi duyması için kulaklarını kestiğini söyleyen M.E. (56) isimli şahsa idari para cezası uygulandı.

Yavru köpeğin kurtarılmasının ardından Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, DKMP Personeline ve Gediz Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulağı kesilen köpek için polis ekipleri seferber oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN