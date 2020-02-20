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’da 6 bin litre ele geçirildi

Kütahya’da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

20.02.2020, 23:35

’da düzenlenen operasyonda 6 bin litre ele geçirildi. Gözaltına alınan H. İ. K. ve H. S. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin karışımlı akaryakıtı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından durdurulan aracın kasasında her biri yaklaşık bin litre olmak üzere 6 büyük bidon içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı madeni yağlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan H. İ. K. ve H. S. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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