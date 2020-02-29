  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Kütahya > Kütahya'ya şehit ateşi düştü

'ya şehit ateşi düştü

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

29.02.2020, 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020,17:21

Son dakika haberi... 'nin kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş 'ın (27) acı haberi, 'daki ailesine verildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde Yunus Emre Mahallesi Net Sokak'taki şehidin baba evine giderek, acı haberi verdi.



Haberi alan anne Hatice Yılmaz ile babası Hüseyin Yılmaz göz yaşlarına boğuldu. 3 kardeş olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da başsağlığı için şehit evine gitti.

Yetkililer, şehit Muhammet Yılmaz'ın kimlik tespiti için dün aileden doku ve kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiğini belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'ya şehit ateşi düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN