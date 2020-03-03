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hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Bir iş yerinde Mehmet Akkaş (38) ile Muhammet K. (21) arasında tartışma çıktı. Muhammet K, Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak kaçtı. Mehmet Akkaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Muhammet K, polis tarafından yakalandı.

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