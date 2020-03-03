Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Bir iş yerinde Mehmet Akkaş (38) ile Muhammet K. (21) arasında tartışma çıktı. Muhammet K, Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak kaçtı. Mehmet Akkaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Muhammet K, polis tarafından yakalandı.