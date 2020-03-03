Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Bir iş yerinde Mehmet Akkaş (38) ile Muhammet K. (21) arasında tartışma çıktı. Muhammet K, Mehmet Akkaş'ı bıçaklayarak kaçtı. Mehmet Akkaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Muhammet K, polis tarafından yakalandı.
Bıçaklı kavgada hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.