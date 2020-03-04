Okuma kampanyasına katılan yaşlı çifte ödül

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine 2 bin 331 öğrenci katılırken, bugüne kadar 3 milyon 200 bin sayfa kitap okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar en az 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler, tarih ve kültür gezileri ile ödüllendirilecek. Bu ödülü almak için 1. sınıf öğrencisi Nusret Emir Tanrıkulu'na (7) dedesi Ahmet Tanrıkulu (84) ve babaannesi Nazife Tanrıkulu (78) da destek verdi. Yaşlı çifti ve ailesini makamında kabul eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, bu örnek davranıştan ötürü kutladığı Ahmet- Nazife Tanrıkulu'na plaket verdi.