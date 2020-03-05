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'da korkunç olay! Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Kütahya'da korkunç olay! Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

05.03.2020, 15:14

'da bir genç, tartıştığı babasının otomobilini dökerek yaktı. Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri zanlının bulunması için çalışma başlattı.

"112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayanlar, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresi yakınındaki arazide bir otomobilin yandığını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada aracın, sahibinin oğlu E.K. (16) tarafından yakıldığı belirlendi. Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği öğrenildi. Jandarma, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

AA

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