Dumlupınar Stadyumu'na 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımının devam ettiğini belirtti.
İl Müdürü Feyzullah Gayret yaptığı açıklamada; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Altıntaş İlçe stadı aydınlatması için 500 bin TL, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu yapımı için 1 Milyon 600 bin TL kaynak sağlandığını belirterek Bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.
İHA
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