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Dumlupınar Stadyumu'na 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumu'na 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

10.03.2020, 16:54

Gençlik ve Spor İl Müdürü , Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımının devam ettiğini belirtti.

İl Müdürü Feyzullah Gayret yaptığı açıklamada; Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Altıntaş İlçe stadı aydınlatması için 500 bin TL, Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu yapımı için 1 Milyon 600 bin TL kaynak sağlandığını belirterek Bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İHA

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