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Haberler Kütahya Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

18.03.2020, 17:14

’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı-Balıkesir Kavşağı uygulama noktasında durdurulan içerisinde O.Ç ve Ö.Ö isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 170 adet extasy hap, 25 gram Metanfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. O.Ç ve Ö.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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