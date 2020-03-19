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Haberler Kütahya Sokaklar boş kaldı! Kütahyalılar koronavirüs tedbirlerine uyuyor

Sokaklar boş kaldı! Kütahyalılar tedbirlerine uyuyor

Sokaklar boş kaldı! Kütahyalılar koronavirüs tedbirlerine uyuyor

19.03.2020, 10:37

Kütahyalılar, tüm dünyayı saran korona virüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor. Korona virüse karşı açıklanan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin hizmetine ara verdiği ’da vatandaşların da yapılan çağrılara uyarak dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Şehrin merkezi konumunda yer alan ve gündüz saatlerinde kalabalık olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde azalan insan yoğunluğu Kütahyalıların yapılan çağrılara uyduğunu gözler önüne serdi.



Bankaların tedbirler kapsamında gruplar halinde içeriye kabul ettiği vatandaşların ise maskeleri ile sırada bekledikleri görüldü.

Yapılan açıklamalar sonrası salgına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen vatandaşlar, dezenfekte ve temizlik kurallarına uyduklarını, gerekmedikçe dışarıya çıkmadıklarını aktardılar.



Şehrin en işlek caddeleri de gece saatlerinde sessizliğe büründü.

İHA

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