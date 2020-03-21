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'da sahibinden kaçan zor anlar yaşattı

Kütahya'da sahibinden kaçan düve zor anlar yaşattı

21.03.2020, 18:12

'nın Tavşanlı ilçesinde sahibinden kaçan , sahibine zor anlar yaşattı. Düve, saatler sonra sahibi tarafından yakalanarak ahıra götürüldü.

Durak Mahallesi Emirler Caddesi'nde trafiği karıştıran düne, daha sonra iş merkezlerinin bulunduğu ara sokaklara daldı.



Düvenin sahibi Mehmet Serdaroğlu ve çevredekilerin yardımı ile yakalamaya çalıştığı hayvan, Emirler Caddesi'nde tekrar kaçarak gözden kayboldu.
Sami Borslan, isimli vatandaş "Dükkanımızın önündeydik.

Birden nal sesleri gelmeye başladı ve kafamı çevirdiğimde dana veya düve son hızla üzerimize geldi. Daha sonra Bulgar pazarı dediğimiz yere girdi. Ardından sahibi geldi, ben de önüne kaçmaması için gerildim. Çok susamış ve hayvan çok korkmuş, sonra geldiği yerden geri kaçtı. Sokaklar da boş olduğu için, bugün sokaklar ona kaldı" dedi.



Düve, saatler sonra sahibi tarafından yakalanarak ahıra götürüldü.

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