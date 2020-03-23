  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

23.03.2020, 10:42

'nın Tavşanlı ilçesinde, odun yüklü kamyon devrildi. Sürücü trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine giden İsmail Altın idaresindeki 10 VZ 302 plakalı odun yüklü kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.



Sürücü İsmail Altın kazadan yaralanmadan kurtulurken, kamyondan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken, sürücü Altın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA