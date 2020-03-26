  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

26.03.2020, 10:49

’da park halindeki otomobilin elektrik aksamında başlayan , çevrede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi 3. Ara Sokak'ta 43 FR 969 plakalı otomobil bir aniden yanmaya başladı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Yangın sonrası aracın ön kısmının bir bölümü yanarken, kısa süreli trafiğe kapatılan sokak tekrar açıldı. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Park halindeki otomobil alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA