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Haberler Kütahya Zeus heykeline maske takıp 'evde kal' çağrısı yapıldı

Zeus heykeline maske takıp 'evde kal' çağrısı yapıldı

Zeus heykeline maske takıp 'evde kal' çağrısı yapıldı

28.03.2020, 18:40

'nın Çavdarhisar Belediyesi tarafından Aizanoi 'nde bulunan Zeus Tapınağı önündeki heykele maske takılıp, belediyenin sosyal medya hesaplarından 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Tüm dünyanın büyük bir felaketten geçtiği şu dönemde, medeniyetler şehri Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nden tüm Türkiye'ye mesaj vermek istedik. Zeus heykeline maske takıp soyal medya hesaplarımızdan tüm dünayaya 'evde kal' çağrısı yaptık. İnşallah kısa zamanda Korana virüs salgınından kurtulup normal hayata döneceğiz. Bu süreçte belediye olarak tüm imkanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguluyoruz'' ifadelerini kullandı.

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