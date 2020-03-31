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'da otogarda 'seyahat izin kurulu' oluşturuldu

Kütahya'da otogarda 'seyahat izin kurulu' oluşturuldu

31.03.2020, 11:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020,11:44

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası temsilcisinden oluşan 'Seyahat izin kurulu' oluşturuldu.

Salgın nedeni ile bulundukları ilden başka bir ile gitmek vatandaşların seyahatlerini izine bağlayan genelge sonrası Kütahya'da vatandaşlar otogarda oluşturulan kurula başvuru yapıyor. Gerekli mazeretleri bildirdikleri başvuruda vatandaşlar kurul üyeleri tarafından gerekli görülmesi halinde seyahatine izin veriliyor.

Günlük 100'ün üzerinde başvuru alınan otogarda ayrıca vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor. Salgın nedeni ile yayımlanan genelgenin yerinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Önemli olan bu süreçte kendimize dikkat etmemiz gerekiyor ve gerekmedikçe de seyahat etmeyip evimizde kalmamız gerekiyor" dediler.
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