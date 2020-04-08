  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

08.04.2020, 16:25

’nın Simav ilçesinde, Yeşildere köyünün ardından koronavirüs pozitif vaka görülen Çakırlar köyü de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Çakırlar köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı.bSalgını önleme tedbirleri kapsamında, Simav'a bağlı Yeşildere köyünün de 29 Mart'ta karantina altına alındığı hatırlatılarak bugünkü kararla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısının iki olduğu ifade edildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA