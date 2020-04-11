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'nın Yeşildere Köyü’nden karantina kaldırıldı

Kütahya'nın Yeşildere Köyü’nden karantina kaldırıldı

11.04.2020, 18:43

’nın Simav ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Kurulu kararı ile karantina altına alınan 2020 tarihi itibariyle karantina uygulamasına son verildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurlu'nun 11 Nisan 2020 tarih ve 2020 /11 sayılı kararı neticesi yapılan duyuruda; " İlçemiz Yeşildere Köyü, 20.03.2020 tarihinde 2020/6 sayılı karar ile karantina altına altına alındı. Karantina süresi titizlikle uygulandı. 11.04.2020 tarihinden itibaren Yeşildere köyünde uygulanan karantina kaldırıldı" denildi.

İHA

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