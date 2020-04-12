  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Kütahya Kütahya’da 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi

’da 22 bin adet ele geçirildi

Kütahya’da 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi

12.04.2020, 10:51

’nın Simav ilçesi Yemişli köyünde bir tekstil atölyesinde 22 bin adet ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi ile tekstil işçileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yemişli köyünde M.A. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı tekstil atölyesinde izinsiz olarak cerrahi maske üretildiğinin tespit edilmesi üzerine iş yerinde yapılan aramada 22 bin adet tıbbi koruyucu maske, 25 rulo maske lastiği ve 2 bin adet kesilmiş montaja hazır maske lastiği ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A. ile tekstil işçileri Ş.C., Ö.T. ve S.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya’da 22 bin adet kaçak maske ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA